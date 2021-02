Keeper Michaelis van Go Ahead Eagles neemt liefdevol afscheid van zoontje Jax: ‘We gaan je schaterlachies zo onwijs missen’

Ziekte

De zoon van Jenn en Mitchel werd op 23 juli geboren, maar het bracht het stel niet op de roze wolk waarop ieder ouderpaar hoopt. Snel bleek dat Jax leed aan een ernstige stofwisselingsziekte die hooguit drie kinderen per jaar in Nederland treft.



,,Het is zo’n mooi ventje, we zijn zó trots op hem. Het is zwaar, maar we geven hem alle liefde die we in ons hebben om hem te helpen in het leven’’, vertelde Michaelis in een eerder interview.