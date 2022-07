Keepster Daphne van Domselaar leeft mee met Sari van Veenendaal bij Oranje Leeuwinnen: 'Het is zielig haar zo te zien’

Door Tim Reedijk en Lisette van der Geest



Ze loopt met grote passen. Zoals dat zo mooi heet en deze avond zo letterlijk het geval is: doelgericht, de grasmat over. 22 jaar jong, slechts één interland op haar conto, maar nu stapt Daphne van Domselaar vastberaden haar EK-debuut tegemoet. Nee, aan een situatie als deze had de keepster nooit gedacht. Dit is ‘worst case scenario’, zal ze later zeggen: zo invallen voor Sari van Veenendaal, haar leermeester, de aanvoerster van het Nederlands team, in de op voorhand als belangrijkst geachte wedstrijd uit hun poule.