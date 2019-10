Kees Kist: Barça vond het toen ook niks, spelen in de Hout

AZ speelt vanavond tegen het grote Manchester United. Een wedstrijd als David tegen Goliath is niet uniek in de clubgeschiedenis.

Ooit bedwongen de Alkmaarders het Arsenal van Robin van Persie en Cesc Fabregas. Eerder speelde AZ tegen het FC Barcelona van Johan Cruijff en Johan Neeskens en tegen het Liverpool van Graeme Souness en Kenny Dalglish. Die laatste opponenten van reuzenformaat keek Kees Kist ook in de ogen. De clublegende is er vanavond bij in Den Haag en ziet overeenkomsten met de duels van toen. ,,Al waren wij een stuk meer ervaren dan het huidige AZ. We waren niet bang hoor, dit AZ ook niet. Ik geef ze zeker een goede kans want ze zijn in vorm en Manchester United niet.”

De wedstrijden tegen Barcelona waren voor AZ pas de derde en de vierde Europacupwedstrijd in de clubgeschiedenis. Het AZ van trainer Hans Kraay met spelers als Ronald Spelbos, Hugo Hovenkamp, John Metgod, Kristen Nygaard en dus Kees Kist ging pas ten onder na strafschoppen. ,,De foto van de goal die ik toen in Camp Nou maakte hangt nu in mijn woonkamer naast mijn trofeeën”, zegt Kist. ,,Toch één van de hoogtepunten uit mijn carrière.”

Quote Als AZ gisteren naar Valencia-Ajax heeft gekeken, beseffen ze dat dit het podium is waar elke voetballer op wil voetballen. Kes Kist

Hij weet nog hoe ze keken, de spelers van Barcelona toen ze aankwamen bij de Alkmaarderhout. ,,Een beetje van: moeten we hier gaan voetballen? Neeskens en Cruijff kenden het stadion natuurlijk maar de andere spelers waren toch wel wat anders gewend. Barcelona was toen nog niet zo’n grote club als het nu is maar toch nog wel behoorlijk hoor. De afkeer over de speellocatie is wel te vergelijken met die trainer van Manchester United die gisteren over de kunstgrasmat begon.”



Volgens Ole Gunnar Solskjaer speelt zijn team vanavond op één van de slechtste kunstgrasmatten die hij ooit heeft gezien. ,,Ik moest er wel om lachen toen ik dat hoorde. Al die grote spelers kwamen toen ook niet graag naar Alkmaar.”