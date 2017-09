Keizer: Ajax functioneert steeds beter

Henk Fraser wil zondag met Vitesse iets rechtzetten in Amsterdam na het bekerdebacle tegen Swift. ,,We hebben absoluut iets recht te zetten na wat er eerder deze week is gebeurd'', zegt Fraser op de website van Vitesse. ,,Zo’n wanprestatie irriteert me waanzinnig, met name omdat we iedereen enkele maanden geleden zo gelukkig hebben gemaakt en dan nu dit... Het is logisch dat we het er met z’n allen over hebben gehad. Het is in elk geval duidelijk dat als we zondag een goed resultaat willen neerzetten, dat we aanzienlijk anders voor de dag moeten komen.”