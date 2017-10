Keizer: We hadden het moeilijk, maar zege meer dan welkom

Trainer Marcel Keizer was vooral blij met de uitslag van de uitwedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen (4-0).

,,In de positie waarin wij zitten, is een overwinning met deze cijfers meer dan welkom'', zei hij. ,,Ik ben niet zo opgelucht als misschien bijna iedereen denkt'', stelde de oefenmeester die afgelopen week al vragen over een mogelijk ontslag moest beantwoorden. ,,Want wij moeten alle wedstrijden winnen en dat geldt dus ook voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.''

,,We hadden het moeilijk in de eerste helft'', zei Keizer over de periode waarin de paal twee keer redding bracht voor Ajax. ,,Maar na die doelpunten van Neres hebben we het best aardig gedaan. Neres doet misschien niet alles goed maar hij heeft een hoog rendement. En dat is fijn voor een ploeg die lastig scoort. Ik ben vooral blij dat we uiteindelijk redelijk hebben gespeeld. Maar we kunnen en moeten nog veel beter.''