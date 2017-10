Keizer ziet veel beter Ajax: Vier goals is nog redelijk normaal

Het begon met het drama in de voorbereiding rond Abdelhak Nouri, daarna de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League én Europa League en ook nog een valse start in de competitie. ,,Als team konden we deze overwinning bij Feyenoord enorm goed gebruiken. Dit sterkt ons enorm'', zei Keizer, die zijn invallers Kasper Dolberg (twee doelpunten) en Siem de Jong in de slotfase het verschil zag maken.

In de schaduw van de trefzekere invallers Dolberg en De Jong blonk ook David Neres uit. De Braziliaan leverde in de tweede helft liefst drie assists. De laatste speler van een bezoekende club in De Kuip met drie assists was Geert Meijer in 1981 namens Sparta Rotterdam tegen Feyenoord (2-4). ,,David heeft nu vertrouwen'', zei Keizer. ,,Hij heeft de laatste tijd veel gepraat met zijn landgenoot Wamberto, die ook op zijn positie speelde. Dat is goed gevallen bij hem. David is nu heerlijk aan het trainen en ook wat opener geworden. Hij heeft vaker een lach op zijn gezicht, dat vind ik ook belangrijk.''