Kenners verklaren droogte ‘Feyenoord-beer': ‘Pratto is op zijn 32ste al een vent van vijftig jaar’

Kenners over PrattoLucas Pratto is vooralsnog niet de goalgetter, die Feyenoord zich van hem had voorgesteld. Ook gisteravond, in het bekerduel met Heracles (3-2), stelde ‘De Beer’ teleur. Over doelpunten-droogte, de vergelijking met Nicolai Jørgensen, en voeten die permanent op tien over tien staan. ,,Het verschil gaat deze jongen niet maken in de Kuip.”