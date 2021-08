Keuken Kampioen Divisie belooft een spektakelstuk te worden: ‘Er steekt er niet één bovenuit’

Waarom tijdsdruk de grootste tegenstan­der van Louis van Gaal is bij Oranje

5 augustus Het is officieel: Louis van Gaal (69) wordt opnieuw bondscoach van het Nederlands elftal. Hij gaat Oranje in principe leiden tot en met het WK van 2022 in Qatar, met Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek als assistenten, en zal zijn ploeg in no time moeten klaarstomen.