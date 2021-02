Keuze genoeg, maar wie is de ideale spits voor Feyenoord?

Door Mikos Gouka



In aanloop naar de kraker tegen PSV vond Nicolai Jørgensen zich op het trainingsveld opeens terug in de B-ploeg van Feyenoord tussen Jordy Wehrmann, Christian Conteh en Sven van Beek. Jørgensen zag een paar meter verderop trainer Dick Advocaat fanatiek aan de slag gaan met de beoogde basisspelers en de Deen wist meteen hoe laat het was: de reservebank tegen PSV.