Kies de eredivisiegoal van het weekend

De ‘Vloek van PSV’ zit diep bij Vitesse

10:30 ARNHEM - PSV is een spook voor Vitesse. De Arnhemse club kan de Brabantse gigant nu al 22 jaar (!) niet kloppen in GelreDome. Zelfs niet het huidige, uiterst matige ensemble uit Eindhoven. Na een topper vol sentiment, ‘VAR-warring’ en een 2-1 nederlaag daalt de Gelderse equipe naar de zevende plek in de eredivisie.