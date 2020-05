KKD verandert van standpunt en staat open voor twintig eredivisieclubs

Door Sander de Vries



De CED stond aanvankelijk negatief tegenover een inkrimping. Twee clubs minder zorgt immers voor een gedevalueerde competitie. Logisch gevolg daarvan: een daling in de inkomsten, al is het maar omdat elke club twee thuiswedstrijden minder per seizoen speelt.



Toch is er vanuit de Keuken Kampioen Divisie deze week een opening voor 20 eredivisieclubs ontstaan. Mits daar uiteraard financiële compensatie tegenover staat. Bovendien zit er voor clubs als NEC, Go Ahead Eagles en FC Volendam een sportief aantrekkelijk element aan een kleinere competitie. Zonder Cambuur en De Graafschap én zonder degradanten uit de eredivisie nemen de promotiekansen logischerwijs fors toe.

,,De hoofddoelstelling is dat we in juli 2021 nog steeds een bedrijfstak hebben die overeind staat, met 34 betaald voetbalorganisaties. Daar gaat het om. Daartoe moeten we alle mogelijkheden onderzoeken. Er zijn geen taboes”, reageert CED-directeur Boele.



Wat een kleinere competitie voor de Keuken Kampioen Divisie ook aantrekkelijk maakt: de taart van tv-gelden wordt logischerwijs door minder clubs verdeeld. Ten slotte is het nog maar de vraag in hoeverre clubs volgend seizoen recettes ontvangen vanuit de kaartverkoop en horeca, aangezien mogelijk een fors deel van het seizoen zonder publiek moet worden afgewerkt. Vanuit de Keuken Kampioen Divisie wordt steeds meer ingezien dat financiële compensatie wat dat betreft een reddingsboei is.

Onderdelen

Volledig scherm Marc Boele © ANP Al benadrukt Boele dat financiële compensatie vanuit de eredivisie slechts een van die onderdelen is. ,,Er zijn heel veel gedachten die je zou kunnen onderzoeken. Clubs uit de Keuken Kampioen Divisie moeten zelf ook kijken wat ze kunnen doen. Al begrijpt iedereen dat het – mocht daar überhaupt sprake van zijn – onmogelijk is om 10 tot 20 procent salariskorting door te voeren, als spelers al voor een minimumloon voetballen.”



Mogelijkheden waaraan de Keuken Kampioen Divisie wél denkt zijn bijvoorbeeld het terugbrengen van het verplichte aantal contractspelers, dat door de KNVB op minimaal 16 is vastgesteld. ,,Net als de gevolgen die het terugbrengen van deze competitie naar 18 clubs heeft voor je tv-product.”



,,Het is niet mijn doel om Cambuur en De Graafschap koste wat kost naar de eredivisie te brengen”, benadrukt Boele. ,,Ik ben er voor de Keuken Kampioen Divisie. Dat weten die clubs ook. Ik snap natuurlijk dat zij dat proberen. Dat moeten ze vanuit hun positie ook doen. Maar mijn doel is om de schade voor de bedrijfstak en de Keuken Kampioen Divisie in het bijzonder zo klein mogelijk te houden. Want dat die schade er is, staat buiten kijf.”