Klaas-Jan Huntelaar neemt bij Ajax deel taken van Marc Overmars over

Huntelaar, die vorig jaar bij Schalke 04 zijn imposante voetbalcarrière afsloot, gaat vanaf juli programma’s volgen waardoor hij zich verder kan ontwikkelen in zijn nieuwe rol buiten het veld. Huntelaar zegt altijd al geïnteresseerd geweest in dingen die buiten het veld gebeuren. ,,Ik wil mijn kennis daarin graag verbreden. Dat kan in het traject dat Ajax mij biedt. Ik ben blij dat ik weer terug ben en ben nieuwsgierig naar wat er de komende periode allemaal gaat gebeuren. Ik ben ook bezig met mijn trainersdiploma. De kennis die ik bij die cursus opdoe, komt mij ook van pas bij wat ik bij Ajax ga doen.’’

Algemeen directeur Edwin van der Sar: ,,Wij waren op de hoogte van zijn interesses en zijn ambitie om op termijn technisch directeur bij een profclub te worden. Om die reden heeft hij sinds de zomer al een paar keer een kijkje bij ons in de keuken gekregen en zo bijvoorbeeld vergaderingen van de directie en de raad van commissarissen bijgewoond. Het mooie aan Klaas Jan is dat hij veel verstand heeft van het internationale topvoetbal, goed over dingen nadenkt en dat hij een duidelijke eigen mening heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij die, ook al is hij nieuw in deze rol, meteen zal geven.”