Klaassen en Berghuis genieten bij Oranje: ‘De trainer geeft mij en iedereen vertrouwen’

Berghuis

Net als Klaassen kreeg ook Steven Berghuis zijn kansen. De aanvaller van Ajax stond in alle interlands in de basis: ,,Het was een prachtige periode. Voor het team maar ook voor mij. Ik heb op het EK weinig gespeeld”, zei Berghuis. ,,Daarna heb ik een veel besproken transfer van Feyenoord naar Ajax gemaakt. Ik ben later ingestroomd en heb dus niet rustig naar het seizoen kunnen toewerken. Ik heb bij Ajax geloof ik eenmaal 90 minuten gespeeld. Daarom ben ik blij dat ik nu bij het Nederlands elftal 45 minuten en tweemaal 90 minuten heb gespeeld. Dit kan ik weer meenemen naar Ajax.”

,,Maar nu mogen we even genieten van deze zege op Turkije”, zei Berghuis. ,,Natuurlijk is het nu de waan van de dag. Maar we hebben goed samen gespeeld en laten zien dat we elkaar wat gunnen. Er zat veel beweging en dynamiek in de ploeg. Alle spelers kwamen in hun kracht.”