Klaassen keert tegen Groningen terug in wedstrijdselectie Ajax

Klaassen hield aan vorige interlandperiode, waarin hij een glansrol opeiste voor Oranje, een lieskwetsuur over. De voorbije weken verving aankoop Steven Berghuis hem als schaduwspits. Devyne Rensch, tegen Cambuur en Fortuna Sittard ook niet okselfris, keert tegen Groningen ook terug in de wedstrijdselectie van Ajax, liet trainer Erik ten Hag tijdens de persconferentie weten. Jurriën Timber haakte in Sittard tijdens de warming-up ziek af, maar is zaterdag ook gewoon van de partij.



De coach kan in het thuisduel zaterdagavond (18.45u) geen beroep doen op doelman Maarten Stekelenburg (lies), Sean Klaiber (knie) en Andre Onana (geschorst).