Klaassen, Marsman en John blinken uit, Jørgensen scoort een onvoldoende

Rapportcijfers speelronde 10Wie waren de uitblinkers in de tiende speelronde in de eredivisie? En welke spelers stelden juist teleur? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die minimaal een halfuur speelden dit weekend.

Ajax-middenvelder Davy Klaassen was weer belangrijk voor Ajax en maakte ook de eerste treffer in de vijfklapper tegen FC Emmen. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden. Dat cijfer kreeg ook Ola John, die vrijdagavond tegen zijn oude club FC Twente (0-2 winst) zijn beste wedstrijd voor RKC tot nu toe speelde met twee assists. Nick Marsman deed dat vermoedelijk ook voor Feyenoord en kreeg ook een 8 voor al zijn reddingen tegen FC Utrecht.



Een minder fijn weekeinde was het voor spits Nicolai Jørgensen, de Feyenoords-spits die weer niet kon overtuigen en boos was dat hij werd gewisseld. Hij kreeg een 4 voor zijn optreden tegen FC Utrecht.

FC Twente – RKC 0-2

FC Twente: Drommel 6; Ebuehi 5,5, Plegezuelo 6, Pierie 4,5, Smal; Bosch 5 (46. Ilic 6), Brama 6, Roemeratoe 5,5 (64. Zerrouki -); Cerny 5,5, Danilo 6 (63. Jeremejeff -), Dervisoglu 5 (63. L. Lamprou -)

RKC: K. Lamprou 7; Bakari 6, Meulensteen 6, Touba 5,5, Quasten 6,5 (83. Lutonda -), Anita 7, Van der Venne 6, Tahiri 6,5 (70. Azhli -); Ngonge 7 (83. Gaari -), Stokkers 6 (89. Mulder -), John 8 (46. Daneels -)

Scheidsrechter: Martens 7

Man of the match: Ola John speelde de beste wedstrijd sinds zijn terugkeer in de eredivisie. Met twee assists had hij een belangrijk aandeel in de overwinning van RKC. In 2012 was hij voor het laatst belangrijk met twee assist in een wedstrijd.

Volledig scherm Ola John. © BSR Agency

FC Emmen – Ajax 0-5

FC Emmen: Wiedwald 6; Bijl 6, Van Rhijn 5,5, Veendorp 4,5, Araujo 5, Cavlan 6; Tibbling 4,5, Chacon 5 (75. Ben Moussa - ), Jansen 5 (46. Avdijaj 5,5); De Leeuw 5, Laursen 5 (75. Kolar -)

Ajax: Onana 6,5; Klaiber 6,5, Schuurs 7,5, Martinez 6,5, Mazraoui 6 (72. Rensch -); Klaassen 8, Gravenberch 6,5 (58. Ekkelenkamp 6,5); Antony 6 (58. Neres 6), Labyad 6,5, Tadic 6,5 (46. Promes 7); Traoré 6,5 (46. Huntelaar 6)

Scheidsrechter: Gözübüyük 7

Man of the match: En weer maakte Davy Klaassen de belangrijke eerste treffer voor Ajax. Drie van zijn vijf eredivisiedoelpunten dit seizoen waren het openingsdoelpunt van de wedstrijd. Daarmee onderstreept Klaassen zijn belangrijke rol binnen Ajax dit seizoen.

Volledig scherm Ricardo van Rhijn na de wedstrijd met Davy Klaassen. © ANP

ADO Den Haag – Heerenveen 1-1

ADO Den Haag: Koopmans 5; Van Ewijk 5,5, Del Fabro 7, Kemper 6,5, Faye 6; Pascu 6,5 (79. De Boer -), Pinas 7 (87. Ratiu -), Elmkies 6; Philipp - (28. Kishna 6,5), Kramer 5,5 (79. Arweiler -), Besuijen 6

Heerenveen: Mulder 6,5; Floranus 6, Van Hecke 6, Bochniewicz 6, Woudenberg 5; Kongolo 5,5, J. Veerman 7,5, Dresevic 6,5 (65. Hajal -); Nygren 6 (69. Driouech -), H. Veerman 5,5, Van Bergen 6,5

Scheidsrechter: Makkelie 6,5

Man of the match: Joey Veerman was na afloop van de wedstrijd erg chagrijnig dat zijn ploeg niet had gewonnen terwijl het veel beter was dan de tegenstander. Met zijn derde goal van het seizoen speelde de middenvelder niettemin weer een belangrijke rol voor zijn ploeg.

Volledig scherm Joey Veerman. © BSR Agency

VVV-Venlo – PEC Zwolle 2-2

VVV-Venlo: Kirschbaum 6; Pachonik 6, Gelmi 6, Swinkels 6 (57. Kum 5,5), Schäfer 5,5; Van Crooij 5,5, Post 6, Linthorst 5,5, Hunte 5,5 (71. John -); Giakoumakis 6,5, Arias 6

PEC Zwolle: Zetterer 4,5; Van Wermeskerken 6, Kersten 6, Lam 4,5, Paal 6,5, Saymak 5 (83. Leemans -), Nakayama 6, Huiberts 5,5 (82. Strieder -); Reijnders 6, Van Duinen 6 (87. Lagsir -), Pherai 6 (46. Drost 6)

Scheidsrechter: Dieperink 6

Man of the match: Weer was Georgios Giakoumakis de grote man voor VVV met nu een treffer die voor de club de gelijkmaker betekende.

Volledig scherm Georgios Giakoumakis. © BSR agency

Vitesse – Fortuna Sittard 2-0

Vitesse: Pasveer 6,5; Doekhi 6,5, Cornelisse 7, Rasmussen 6; Dasa 6, Bero 5,5, Tannane 6,5 (87. Vroegh -), Tronstad 6 (62. Darfalou -), Wittek 6; Broja 6,5 (86. Buitink -), Openda 5 (76. Bruns -)

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Angha 6, Rienstra 6, Janssen 6 (70. Jach -), Cox 6, Tekie 6, Flemming 6, Smeets 6 (85. Moutousammy -), Hansson 5, Polter 5,5 (70. Semedo -), Seuntjens 5,5

Scheidsrechter: Kamphuis 6

Man of the match: De in de basis debuterende zoon van Tim Cornelisse, Enzo liet zich gisteren zien bij Vitesse. Met zijn vier collega’s achterin hield hij de nul.

Volledig scherm Enzo Cornelisse. © BSR Agency

Feyenoord – FC Utrecht 1-1

Feyenoord: Marsman 8; Geertruida 5,5, Spajic 6, Senesi 6,5, Johnston 5; Diemers 5,5, Wehrmann 6 (90. Botteghin -), Teixeira 5; Berghuis 5, Jorgensen 4 (84. Bannis -), Linssen 6 (70. Narsingh -)

FC Utrecht: Paes 6,5; Van der Maarel 6,5 (79. Mokono -), Bergström 6,5, Hoogma 6,5, Warmerdam 7,5; Ramselaar 6,5 (79. Boussaid -), Van Overeem 6,5, Gustafson 7, Van de Streek 7 (85. Emanuelson -), Kerk 6,5, Mahi 6,5 (68. Elia -)

Scheidsrechter: Nijhuis 6

Man of the match: Nick Marsman was niet altijd de meest zekere vervanger van Justin Bijlow onder de lat bij Feyenoord, maar tegen Utrecht hielp hij zijn ploeg zeker in de beginfase door een heel moeilijke periode heen met fraaie reddingen.

Volledig scherm Nick Marsman. © BSR Agency

FC Groningen – Willem II 1-0

FC Groningen: Padt 6,5; Dankerlui 6, Itakura 6,5, Van Hintum 6; Gudmondsson 6,5 (86. Leal-), El Messaoudi 7, Matusiwa 6,5, D. van Kaam 6; J. van Kaam 5 (46. Suslov 6,5), Strand Larsen 6 (81. El Hankouri -), Joosten 7 (81. Da Cruz-)

Willem II: Brondeel 5,5; Owusu 4,5, Van der Heijden 5,5, Peters 5, Nelom 5; Saglam 4,5 (84. Köhlert-) Pavlidis 6, Llonch 5,5; Nunnely 5, Gladon 4,5, Trésor 5

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6,5

Man of the match: Ahmed El Messaoudi onderstreepte zijn vorm van de laatste weken met de winnende treffer tegen Willem II. Aan het begin van het seizoen was er nog kritiek op zijn fysieke gesteldheid maar daar is in deze fase niks meer van te merken.

Volledig scherm Adrie Poldervaart met Ahmed El Messaoudi. © BSR Agency

Heracles – AZ 1-2

Heracles: Brouwer 6; Breukers 5,5 (46. Schoofs 6), Pröpper 5 (75. Rente -), Knoester 5,5, Quagliata 6; Kiomourtzoglou 5,5 (74. Cijntje), Vloet 5,5, Bijleveld 5; Lunding 5,5 (56. Burgzorg 5), Bakis 5, De la Torre 5,5

AZ: Bizot 6; Svensson 6 (64. Sugawara -), Letschert 6,5, Martins Indi 6, Wijndal 6,5; Midtsjø 7, De Wit 6,5, Koopmeiners 7,5; Stengs 6, Boadu 6,5 (88. Gudmundsson -), Karlsson 6 (68. Aboukhlal -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6

Man of the match: Teun Koopmeiners benutte weer een strafschop en gaf de puntgave assist bij de treffer van Myron Boadu. De aanvoerder van AZ ging ook voorop in de strijd toen AZ de overwinning nog uit handen leek te geven.

Volledig scherm Teun Koopmeiners. © BSR Agency

PSV – Sparta 1-0

PSV: Unnerstall 5,5; Teze 6 (80. Dumfries -), Baumgartl 5,5, Viergever 6, Hendrix 6; Fein 6, Rosario 5,5 (70. Sangaré), Götze 5 (64. Malen -), Mauro Junior 4,5; Zahavi 5 (64. Gakpo -), Ledezma 5 (64. Madueke -)

Sparta: Okoye 7; Abels 6, Vriends 6, Heylen 7, Pinto 6,5; Mijnans 7 (80. Meijers -), Auassar 6,5, Harroui 6 (84. Gravenberch -), Smeets 5 (64. Engels 5.5), D. Duarte 6,5; Thy 5 (64. Kharchouch 5)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Sparta heeft al enige tijd geen keepersprobleem meer en dat komt door Maduka Okoye. De Nigeriaan hield PSV lange tijd en moest pas in de slotfase capituleren. Hij stopte de penalty van Donyell Malen nog, maar in de rebound scoorde de invaller van PSV wel.

Volledig scherm Maduka Okoye. © BSR Agency