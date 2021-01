Klaassen vol vertrouwen naar AZ-uit: ‘Geen toeval dat we de meeste duels winnen’

Met een goed gevoel stapt Davy Klaassen zondag in de spelersbus van Ajax voor de uitwedstrijd tegen AZ, de laatste ontmoeting van een loodzware maand januari. ,,We staan bovenaan en zijn dus nog de meest stabiele club van de Eredivisie”, zegt hij. ,,Dat blijft het belangrijkste.”

Ook Klaassen koppelt goed resultaat graag aan mooi spel. ,,Maar dat is niet altijd even makkelijk, dat zie je ook aan andere clubs”, doelt de middenvelder op de vele verrassende resultaten in binnen - en buitenland. De 19-voudig international zag woensdag nog Manchester United van Sheffield verliezen. En AZ, Vitesse en Feyenoord gingen ook onderuit. Vorige week liet Real Madrid zich in het bekertoernooi zelfs verrassen voor een derdeklasser.



Ajax kreeg de punten afgelopen maand ook niet cadeau. Klaassen en zijn ploeggenoten knokten zich tegen PSV terug van een achterstand van 0-2 (2-2). Ajax wankelde in de tweede helft tegen Feyenoord (1-0) en brak pas in blessuretijd het verzet van FC Twente (3-1). Afgelopen zondag had Fortuna Sittard tot het laatste fluitsignaal uitzicht op een punt (2-1) en donderdag verliet Willem II de Johan Cruijff ArenA met het gevoel dat een gelijkspel best mogelijk was geweest (3-1).

Quote Het is geen toeval dat we de meeste duels wel winnen Davy Klaassen.

,,Voor de winterstop hadden we een periode dat de eerste of tweede kans raak was”, gaat Klaassen op zoek naar een oorzaak voor de moeizame overwinningen van zijn team. ,,Dat is de laatste weken niet het geval. Zo maken we het onszelf soms onnodig lastig. Maar het is geen toeval dat we de meeste duels wel winnen.”

De 27-jarige Klaassen startte tegen Willem II op de positie waar hij tien jaar geleden doorbrak bij Ajax, vlak achter de spits. Mohammed Kudus is nog steeds niet fit en Zakaria Labyad en Quincy Promes konden de afgelopen maanden ook niet echt als ‘nummer 10' overtuigen. Hij opende met een halve omhaal de score maar moest nog een beetje wennen aan spits Sébastien Haller. ,,Vaak moet je even samenspelen om een klik te krijgen”, zei hij. ,,Maar we zijn heel blij met hem. Hij is nu al heel belangrijk voor ons.”

Het zou goed kunnen dat Klaassen zondag tegen AZ weer als meest aanvallende middenvelder start. Dat biedt zijn trainer Erik ten Hag de kans om Edson Álvarez op te stellen. De Mexicaan maakte vorige week een goede indruk tijdens het gewonnen bekerduel met AZ (0-1), toen Ajax met acht invallers startte. ,,Ook toen zag je dat we het dit seizoen met 20 of zelfs 25 man doen”, zei Klaassen. ,,We winnen ook vaak onze wedstrijden door een invaller.”

De inmiddels vertrokken Klaas-Jan Huntelaar trof twee weken geleden tweemaal doel in blessuretijd tegen FC Twente en donderdag tegen Willem II redde Brian Brobbey zijn Amsterdamse ploeg in de slotfase met een doelpunt en assist. Ook Klaassen hoopt dat de 18-jarige spits zijn aflopende contract snel gaat verlengen. ,,Dat hebben we allemaal wel een keer tegen hem gezegd”, vertelt hij. ,,Maar hij zegt dan nooit zoveel. Hij is stoïcijns en lacht dan vaak wat. Ik hoor hier en daar mensen zeggen dat het beste voor hem zou zijn als hij bijtekent. Maar ik vind dat iets te makkelijk. Ik hoop ook dat hij blijft. Maar hij moet zelf beslissen. Hij moet doen wat zijn gevoel hem vertelt.”

