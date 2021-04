Klaassen vroeg zelf om wissel: ‘Ik kreeg lastig lucht’

Ajax zal het de komende duels mogelijk moeten doen zonder Devyne Rensch. De 18-jarige rechtsback viel in de tweede helft uit met een hamstringblessure, maar was al geschorst voor de return tegen AS Roma. Erik ten Hag kan dan wel weer beschikken over Perr Schuurs, die vandaag net als Maarten Stekelenburg en Brian Brobbey nog ontbrak wegens een blessure. ,,Ook zij zullen er waarschijnlijk weer bij zijn in Rome. Dat zullen we de komende dagen nog even moeten aankijken op de training, maar ik verwacht van wel”, zei Ten Hag, die verder niet te veel wilde vooruitblikken op de return in Rome.



,,We zijn hier net klaar in Waalwijk. Als we hier straks wegrijden zal ik beginnen met denken aan die wedstrijd, maar vandaag was de focus gewoon op RKC. We hadden in het eerste halfuur al verder afstand moeten nemen, toen kregen we een paar goede kansen. Nu lieten we RKC in leven en dus bleef het spannend. We moesten tot de 94ste minuut alert blijven, maar we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. In deze fase van het seizoen zijn de punten altijd duur, dat zag je gisteren ook weer bij Bayern München en Manchester City", zei Ten Hag.