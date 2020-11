Klaassen weer in Oranje: ‘Dat shirt aantrekken, dat heb ik gemist’

Slot hoopt Koop­meiners tegen Heerenveen weer op middenveld te kunnen zetten

6 november AZ verloor donderdagavond tegen een indrukwekkend Real Sociedad maar zet zich alvast schrap voor de wedstrijd van zondag tegen Heerenveen. ,,Hun eerste kans is altijd raak”, zag trainer Arne Slot al. Hij hoopt zondag in de vertrouwde opstelling te spelen met aanvoerder Teun Koopmeiners op het middenveld. Tegen Sociedad moest Koopmeiners nog noodgedwongen achterin spelen vanwege een blessure van Bruno Martins Indi. Mogelijkerwijs is Martins Indi er tegen Heerenveen weer bij.