Klaassen wil nog niets weten van titel, maar ‘negen punten zijn er een hoop’

SamenvattingDavy Klaassen hielp Ajax met een doelpunt en een assist aan een 0-2 uitzege op Heracles. De voorsprong op PSV, dat zich zaterdag verslikte in ADO (2-2), bedraagt inmiddels negen verliespunten. ,,Het is pas beslist als het beslist is.”

Door Johan Inan



Vlak voor de Ajax-spelers het veld betraden, kregen ze het puntverlies van concurrent PSV ingefluisterd. ,,Dat was wel even een oppepper”, bevestigde Klaassen zo’n twee uur later twee punten was uitgelopen.

Aan het spel van de Amsterdammers was dat lange tijd niet terug te zien. ,,We begonnen niet goed”, stelde Klaassen, die Ajax na een kwartier op voorsprong schoot. ,,Ik zag alleen dat er iemand op de grond lag en dacht wel meteen: gaat ie wel tellen? Gelukkig was dat het geval.” Na rust had Ajax meer grip op de thuisclub. De zesde opeenvolgende eredivisie zat nagenoeg in de tas toen Klaassen al koppend Sébastien Haller de beslissende 0-2 liet aantekenen. ,,Tussen ons twee en ook tussen Sébastien en de andere spelers klikt het steeds beter”, constateerde hij.

Klaassen weet ook dat Ajax dit kalenderjaar een flinke voorsprong heeft genomen in de strijd om de titel. De koploper vindt de eerste concurrent in de strijd om de landstitel terug op negen punten achterstand. ,,Dat zijn er een hoop. Maar een vorentscheidung? Nee, het is pas beslist als het beslist is”, aldus Klaassen, die zich met Ajax opmaakt voor de hervatting van de Europese campagne, donderdag in Lille. ,,Daar kijken we naar uit, al is het jammer dat er geen publiek bij is.”

Volledig scherm © ANP

‘Beste man van de avond’

Ook Haller sprak na afloop van een goed resultaat. De 26-jarige spits was direct betrokken bij acht doelpunten in zijn eerste acht officiële duels voor Ajax. ,,Ik voel me goed, al kan ik nog beter. Dan praten we over details. Daar werken we ook aan als team.” Trainer Erik ten Hag was blij met die woorden. ,,Dat is goed om te weten. Daar kunnen wij alleen maar van profiteren. Voor mij was hij de beste man van de avond.”

Volgende week donderdag kan Ten Hag voor het uitduel met Lille echter geen beroep doen op Haller, die vanwege een administratieve fout ontbreek in de Europa League-selectie van Ajax. Haller: ,,Als ik naar de wedstrijd ga kijken, zal het wel raar zijn. Maar ik ga die week gebruiken om aan mezelf te werken.” Ook Ten Hag had zijn spits er natuurlijk liever bij gehad. ,,Maar we beschikken binnen deze selectie al over de oplossing. Daarmee hebben we in het verleden ook goede resultaten behaald.”

Geen paniek in Mazraoui Ten Hag verwacht dat hij donderdag tijdens de uitwedstrijd tegen Lille weer een beroep kan doen op Noussair Mazraoui. De rechtsback kreeg zaterdag tijdens het duel met Heracles Almelo een bal in zijn gezicht. “Hij had even weinig gezichtsvermogen”, verklaarde Ten Hag. Ook Oussama Idrissi zal normaal gesproken mee naar Frankrijk reizen. De linksbuiten ontbrak in Almelo omdat hij ziek was. Ajax mist tegen Lille de geschorste Ryan Gravenberch en André Onana. Sébastien Haller mag niet meedoen omdat Ajax hem per ongeluk niet heeft ingeschreven voor de duels van dit seizoen in de Europa League. Ajax won anderhalf jaar geleden tweemaal van Lille in de Champions League. “Ze spelen nog steeds ongeveer hetzelfde”, zei Ten Hag over de huidige koploper van Frankrijk . “Alleen zijn ze wel beter geworden.”

Volledig scherm Ajax-trainer Erik ten Hag tijdens het uitduel met Heracles Almelo. © ANP