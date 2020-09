Klaiber naar Ajax? Dan heeft hij in Utrecht wel iets uit te leggen

Supporters­col­lec­tief Nederland zet vraagte­kens: ‘We missen perspec­tief, dit is over drie weken niet over’

28 september Supporterscollectief Nederland is teleurgesteld dat voetbalwedstrijden de komende drie weken zonder publiek moeten worden gespeeld. De maatregel is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat het kabinet maandag bekendmaakte in een poging de verspreiding van het coronavirus terug te dringen.