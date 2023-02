Klankbord Hans Westerhof nu ook ongevraagd adviseur FC Groningen: ‘Ik heb wel een paar dingen in petto’

FC Twen­te-trai­ner Ron Jans over bekerkra­ker: ‘Dit is een ander Ajax dan een maand geleden’

Een kleine maand geleden in de competitie was FC Twente Ajax voetballend de baas. Donderdagavond staan beide clubs in de achtste finales van het bekertoernooi weer tegen elkaar. In Enschede is er niet veel veranderd, in Amsterdam nagenoeg alles.

15:02