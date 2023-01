Klassiek Klassiekers | Hoe Ajax en Magallán volledig werden overrompeld door Feyenoord

In de rubriek ‘Klassieke Klassiekers’ blikken vijf verslaggevers van AD Sportwereld deze week terug op een memorabele Feyenoord - Ajax waar ze live getuige van waren. Vandaag: Daniël Dwarswaard over de klassieker van 27 januari 2019.

Het gaat dagen over hem. Nee, weken. Komt-ie nou wel of komt-ie nou niet? Lisandro Magallán, deze Argentijn van Boca Juniors zou de verdediging van Ajax wel even voorzien van wat Zuid-Amerikaanse grinta. Na veel gehannes wordt er negen miljoen euro overgemaakt vanuit Amsterdam naar Buenos Aires. Tijdens het winterse trainingskamp van Ajax in het Amerikaanse Orlando sluit Magallán aan bij zijn nieuwe ploeggenoten. Ik spreek hem in het zonnetje naast het gelikte trainingsveld. Hij zit in een plastic tuinstoel en is vriendelijk. Zijn Engels is top voor een Argentijn. Stukje in de krant en afwachten wat het gaat worden met hem.

Lees ook Klassieke Klassiekers | De meest onverdiende zege van Ajax ooit in de Kuip

Klassieke Klassiekers

• Lees hier deel 1 terug

Het wordt niet veel. Eigenlijk is het al klaar als Magallán een paar weken later op zondag 27 januari in de Kuip speelt. Ajax wordt volledig overrompeld door Feyenoord (6-2), onder leiding van de uitblinkers Robin van Persie en Jens Toornstra. Magallán kijkt verward om zich heen. Ook zijn kompaan Matthijs de Ligt is het helemaal kwijt. De Kuip trilt natuurlijk. Al was Magallán in Argentinië ook wel iets gewend. Na zestig minuten wordt hij uit zijn lijden verlost. Ajax-coach Erik ten Hag haalt hem naar de kant bij een 4-2 tussenstand.

Quote Magallán valt later nóg een keer in. In de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. U weet nog wel hoe dat afliep.

De crisis (ja, daar was hij weer) in Amsterdam duurt niet zo lang. Nog geen twee maanden later speelt Ajax die legendarische wedstrijd in Bernabéu, waar Real Madrid met 1-4 wordt verslagen. Het begin van een van de succesvolste periodes in de clubgeschiedenis.

Magallán zien we weinig meer. In de eredivisie valt hij nog een keer in tijdens Ajax - PSV, om een cruciale voorsprong te verdedigen. Het lukt en Ajax wordt later kampioen. O ja, Magallán valt later nóg een keer in. In de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. U weet nog wel hoe dat afliep.

Pas begin deze maand nam Ajax definitief afscheid van Magallán. De Argentijn mag het nu bij het Spaanse Elche proberen.