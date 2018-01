Klassieker lijkt voor Van der Heijden te vroeg te komen

FC Utrecht verslaat Anderlecht in doelpuntrijk duel

17:51 FC Utrecht heeft een oefenduel met Anderlecht met 4-3 gewonnen. In La Manga (Spanje) opende Gyrano Kerk de score al in de vierde minuut met een heerlijke krul in de kruising, Na rust verlengde Sander van de Streek een voorzet van Sean Klaiber tot de 2-0.