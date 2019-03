Klassieker op de grens van haat en liefde

LIVE | Wanhoopsof­fen­sief van NEC om in laatste minuten 1-0 achter­stand op Sparta in te lopen

14:03 NEC kan zondagmiddag op Het Kasteel in Rotterdam tegen Sparta na vijf maanden weer een uitduel winnen. Na de zege op Telstar (0-3), 17 oktober vorig jaar, verloor NEC zes uitduels op rij. Daarna bleven de Nijmegenaren negen duels ongeslagen. Maar de vier uitwedstrijden in die reeks eindigden in een gelijkspel. Door de ongeslagen reeks is de gevallen grootmacht in de eerste divisie na de winterstop bezig aan een opmars. Die leidde de club naar de negende plek op de ranglijst.