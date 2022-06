Klassieker tussen Feyenoord en Ajax pas na het WK in Qatar, eerste Super Sunday in september

De eerste Super Sunday staat al in september op het menu. AZ-Ajax en PSV-Feyenoord staan dan gepland. Maar de Klassieker volgt pas na het WK in Qatar. Op 22 januari komt Ajax op bezoek in de Rotterdamse Kuip.

Door Mikos Gouka



De KNVB laat de twee Klassiekers komend seizoen pas na het WK in Qatar afwerken. De wedstrijd in de Rotterdamse Kuip is gepland voor zondag 22 januari. Twee andere topwedstrijden staan wel al snel in het seizoen, dat door het WK vanaf 21 november stilligt, op het menu. Op zondag 18 september is het Super Sunday met PSV – Feyenoord en AZ – Ajax.

De trainers van de topclubs zullen wederom moeten omgaan met het feit dat veel topwedstrijden worden gespeeld na een week met duels in de Champions League, Europa League en de Conference League. ,,Helaas ontkomen we hier niet aan’', zegt manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen. ,,Dat heeft te maken met de beperkte ruimte die er is om gelijke omstandigheden te creëren, mede gezien het risicokarakter van deze wedstrijden waardoor ze verplicht op zondag gespeeld moeten worden. In de eerste helft van de competitie zijn er vier mogelijkheden en in de tweede competitiehelft slechts drie speelrondes waar deze topwedstrijden onder gelijke omstandigheden zouden kunnen worden ingepland. Als we daar gebruik van willen maken, betekent dat echter dat alle toppers in januari moeten worden afgewerkt en dat moeten we ook niet willen.’'

Johan Cruijff Schaal

De strijd om de Johan Cruijff Schaal, de 26ste editie, tussen Ajax en PSV staat op het programma voor zaterdag 30 juli. De wedstrijd staat niet gepland op zondag omdat PSV de dinsdag daarna een voorrondewedstrijd moet spelen in de Champions League.

De Europese verplichtingen hebben sowieso wederom impact op de eredivisie. PSV, FC Twente en AZ spelen mogelijk Europese play-offs en hebben de mogelijkheid om de competitiewedstrijd tussen hun twee play-off-duels te laten verplaatsen naar woensdag 31 augustus. PSV en FC Twente hebben al van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Daarnaast krijgen Ajax, Feyenoord en de overige clubs die zich plaatsen voor de Europese groepsfase de mogelijkheid om de competitiewedstrijd tussen hun Europese groepsfasewedstrijden 5 en 6 te verplaatsen naar dinsdag 8, woensdag 9 of donderdag 10 november.

Vrijstelling TOTO KNVB Beker

De Europese deelnemers zijn ook dit jaar vrijgesteld van de eerste ronde in de TOTO KNVB Beker en stromen dus pas medio januari in de tweede ronde in. Rekening houdend met de prestaties van de vijf deelnemers aan Europees voetbal wordt eind augustus gekeken of het eredivisieprogramma moet worden afgestemd op hun programma.

Speelronde 33, de voorlaatste competitiewedstrijd, krijgt waarschijnlijk voor het eerst in jaren een andere behandeling. Er wordt onderzocht of de KNVB die wedstrijden toch kan spreiden. Bluyssen: ,,In Nederland wordt zowel speelronde 33 als 34 gelijktijdig afgewerkt. Daarin is de Nederlandse competitie internationaal gezien een uitzondering. Samen met de clubs gaan we uitzoeken of we speelronde 33 willen en kunnen spreiden, zoals bij de meeste andere internationale competities gebeurt.”