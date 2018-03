Kluivert, Til en Hateboer in definitieve selectie Oranje

Steven Bergwijn en Ruud Vormer, die eveneens debuteerden in de voorselectie, zijn afgevallen. Vormer is licht geblesseerd, Bergwijn mag zich tonen bij Jong Oranje. Daley Blind is eveneens herstellende van een kwetsuur en ontbreekt. Ook Sergio Padt, Jeffrey Bruma, Karim Rekik, Darryl Janmaat en Luuk de Jong zijn afgevallen. Spits De Jong moet Bas Dost en Wout Weghorst voor zich dulden in de pikorde.



Dit betekent dat er maar één speler van koploper PSV is opgenomen in de selectie: Jeroen Zoet. AZ heeft met Til, Weghorst en Bizot drie oranjeklanten. De laatste keer dat de Alkmaarse club zo prominent aanwezig was in de selectie van het Nederlands elftal was onder bondscoach Marco van Basten. Hij nam Kew Jaliens, Joris Mathijsen, Denny Landzaat, Tim de Cler en Henk Timmer mee naar het WK 2006.