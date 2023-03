KNVB beantwoordt brief AZ en wil 'lucht zo snel mogelijk klaren'

Briefwisselingen

De bond stuurde eind deze week een reactie naar AZ. Over de inhoud wil de KNVB niets zeggen. ,,In principe reageren we niet inhoudelijk via de media op briefwisselingen met onze leden, dus dat doen we nu ook niet. De brief van AZ hebben we ontvangen en besproken. AZ heeft ons gevraagd om schriftelijk te reageren en dat hebben we inmiddels gedaan”, aldus de woordvoerder, die zegt dat in de brief van AZ dingen staan die “onjuist” zijn.