KNVB benoemt Arjen Robben en Robin van Persie tot bondsridder

Het bondsridderschap is na het erelidmaatschap de hoogste onderscheiding die de voetbalbond kent. Wesley Sneijder, met 134 interlands recordinternational van het Nederlands elftal, werd vier jaar geleden al tot bondsridder benoemd. Robben speelde 96 wedstrijden voor Oranje en scoorde daarin 37 keer. Van Persie kwam tot 102 interlands en is met 50 doelpunten topscorer aller tijden van Nederland. Memphis Depay en Klaas-Jan Huntelaar volgen met 42 treffers.

Het bondsridderschap werd tot enkele jaren geleden toegekend aan vrijwilligers die gedurende een lange periode een zware vertegenwoordiging van hun vrijwilligersfunctie voor de voetbalbond hadden vervuld. Onder het voorzitterschap van Michael van Praag, in de periode van 2008 tot 2019, kwam er meer ruimte om ook op basis van een sportieve prestatie voorgedragen te worden. Internationals kunnen in aanmerking komen voor de onderscheiding als er sprake is van een bijzondere verdienste voor het Nederlands voetbal gedurende een lange periode. Daarnaast wordt er gekeken naar de manier waarop die rol is ingevuld.