KNVB: beoogde start van de eredivisie is op 12 en 13 september

De KNVB wil met het nieuwe seizoen in de eredivisie op 12 september van start gaan. Het Nederlands elftal speelt op 4 en 7 september eerst nog twee thuiswedstrijden in de Nations League, tegen Polen en Italië. Dat liet de voetbalbond weten nadat premier Mark Rutte namens het kabinet bekend had gemaakt dat er per 1 juli weer volop getraind mag worden en dat ook wedstrijden weer mogelijk zijn.

Publiek is eveneens weer welkom in de stadions, mits de bezoekers daarbij onder meer de veilige afstand van anderhalve meter in acht nemen. Dat betekent in de praktijk wellicht dat de clubs niet meer dan een derde van hun stadioncapaciteit kunnen benutten. De KNVB gaat op 8 juli protocollen voor de invulling van beperkt publiek verstrekken richting clubs.

,,Wij zijn erg blij met de laatste versoepelingen, die in lijn liggen met ons Deltaplan”, reageerde Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. ,,Dat alle selecties zich nu vroegtijdig volwaardig kunnen voorbereiden scheelt straks veel blessureleed gedurende het seizoen. Mooi ook dat we al de eerste stappen kunnen zetten om weer voor publiek te spelen. Hoewel het in sommige stadions lastig is om met beperkt publiek te spelen, is deze tussenstap noodzakelijk. De buitenlandse beelden op tv hebben de afgelopen weken wederom aangetoond dat de fans een cruciale rol spelen bij de beleving van het voetbal.”

Amateurvoetbal