KNVB besluit alsnog tot minuut stilte voor Van der Kuijlen bij alle duels: ‘Niet goed ingeschat’

Aanvankelijk zou er op het hoogste niveau alleen vanavond bij PSV - FC Groningen bij het overlijden van Van der Kuijlen worden stilgestaan, een in de ogen van veel voetbalfans onbegrijpelijke beslissing. Bij de Brabantse derby tussen Willem II en RKC Waalwijk bleef vrijdagavond een eerbetoon aan de voormalige doelpuntenmachine dan ook uit. ,,Helaas komt dit besluit te laat voor de eredivisiewedstrijd van vrijdagavond, dat betreuren we”, aldus een woordvoerder van de bond.



Het overlijden van Willy van der Kuijlen had direct moeten nopen tot een minuut stilte als eerbetoon, vindt competitieleider Jan Bluyssen. Hij trekt het boetekleed aan en zegt de situatie met zijn collega’s niet goed ingeschat te hebben. ,,Soms moet je dat ook gewoon toegeven”, vindt Bluyssen. ,,Dit hebben wij niet goed gedaan, maar gelukkig konden we het alsnog herstellen voor de wedstrijden van zaterdag en zondag. In dit geval was ik het honderd procent eens met de commentaren dat we beter ten halve konden keren in plaats van ten hele dwalen. Er is ook geen speciaal protocol voor om een eredivisie-brede minuut stilte in te lassen, maar dit hadden we vooraf gewoon moeten besluiten. Hij is de absolute topscorer van de eredivisie.”