KNVB bikkelhard na wangedrag in Klassieker: ‘Opnieuw een dieptepunt bereikt’

De KNVB vindt dat woensdag in de Kuip ‘opnieuw een dieptepunt is bereikt’ wat betreft supportersperikelen in de voetbalstadions.

Tijdens de halve finale van het bekertoernooi tussen Feyenoord en Ajax (1-2) kreeg Davy Klaassen vanuit het publiek een voorwerp op zijn hoofd gegooid, waarschijnlijk een aansteker. Klaassen liep een bloedende hoofdwond op. De wedstrijd lag daarna een half uur stil.

„Vanavond hebben we tijdens de halve finale van het bekertoernooi gezien dat een speler aan zijn hoofd gewond is geraakt doordat iemand uit het publiek een voorwerp naar het veld gooide. Dit ondanks de voorzorgsmaatregelen, zoals netten op verschillende plaatsen in het stadion”, staat in een reactie van de KNVB.

„Onlangs is een speler door een supporter geslagen en nu is er opnieuw een dieptepunt bereikt.” Jetro Willems van FC Groningen kreeg enkele weken geleden een klap van een toeschouwer. Willems deed aangifte bij de politie. Klaassen verscheen na de hervatting wel weer op het veld, maar hij moest zich al snel laten vervangen. De Ajax-middenvelder gebaarde duizelig te zijn als gevolg van het voorwerp dat op zijn hoofd was gegooid.

Straf voor de daders

„Duizenden mensen gaan naar het stadion om de spelers te zien voetballen. Dan is het krankzinnig dat zij op het veld kennelijk niet veilig zijn”, aldus de KNVB. „Natuurlijk nemen clubs en organisaties voorzorgsmaatregelen, maar het begint bij de intenties van de daders. Als je niet voor het voetbal naar het stadion komt, maar om te rellen, blijf dan vooral weg: het voetbal, de clubs, de echte supporters en de spelers zijn beter af zonder jou.”

De KNVB laat weten dat de gebeurtenissen in De Kuip ‘uiteraard’ onderzocht worden. „Met als gezamenlijk doel de daders te bestraffen.” Volgens de bond is tijdens de onderbreking met beide clubs overleg gevoerd. De betrokken partijen hebben toen besloten om door te voetballen.

Te Kloese biedt namens Feyenoord excuses aan Klaassen aan

Algemeen directeur Dennis te Kloese maakte woensdagavond namens Feyenoord excuses aan Klaassen. ,,Het veld is heilig, de spelers die daarop staan moeten zich altijd veilig voelen”, zei Te Kloese bij ESPN, nadat hij persoonlijk excuses had gemaakt aan Klaassen. ,,We weten dat de sfeer buiten het veld grimmig kan zijn. Maar dat mag nooit ten koste van een speler gaan. Excuses namens ons aan Klaassen zijn wel op z’n plaats.”

Begin dit jaar hingen bij de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Ajax hoge netten rond het hele veld in De Kuip. Woensdag was dat aan één kant van het veld niet het geval, zodat de tv-camera’s vrij beeld hadden. Juist vanaf die kant werd een voorwerp op het hoofd van Klaassen gegooid. ,,We dachten na de vorige keer dat het nu mogelijk was om een deel van de netten weg te halen”, aldus Te Kloese. ,,De camera had zo beter zicht. Maar we zien dat dit dus niet kan. Dat is een heel trieste, maar harde constatering.”

