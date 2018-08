KNVB-directeur Hoogma: Ajax en PSV in CL geeft een boost aan ons voetbal

,,Dit geeft een 'boost' aan ons allemaal. Het is geweldig dat ze de Champions League hebben gehaald, in eerste instantie voor de clubs zelf, maar ook voor het hele Nederlandse voetbal'', zegt de directeur topvoetbal in een interview met het ANP.

Na twee gemiste eindtoernooien op rij door Oranje (EK 2016 en WK 2018) zorgden Ajax en PSV deze week voor blije gezichten op het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist. ,,Maar we moeten niet denken dat we er nu weer helemaal zijn, dit is pas het begin. Het is mooi voor onze talenten dat ze in de Champions League gaan spelen. Het is een prachtig podium om je te laten zien en verder te ontwikkelen'', aldus Hoogma. ,,Onze doelstelling is de kwaliteit van het Nederlandse voetbal verbeteren en aansluiting vinden met de top acht in Europa. Dit helpt daarbij.''

Volgens Hoogma is het succes van Ajax en PSV ook van waarde voor het Nederlands elftal. ,,Onze internationals gaan nu meer van dit soort wedstrijden spelen. Dat geeft jonge talenten als bijvoorbeeld Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong een enorme boost. Dat nemen ze mee naar Oranje.''

Het Nederlands elftal begint de nieuwe Nations League volgende week tegen Frankrijk. ,,We kunnen onze borst natmaken, met de huidige wereldkampioen en ex-wereldkampioen Duitsland als tegenstanders in de poule. Maar ik sta er heel open in'', zegt Hoogma. ,,We zijn een nieuwe richting ingeslagen, bondscoach Ronald Koeman is bezig een nieuwe selectie te formeren. We gaan er vol tegenaan. Frankrijk is op dit moment het beste land ter wereld. Het wordt loodzwaar, maar het is helemaal niet zo slecht om de underdog te zijn en niet gelijk die hoge verwachtingen te hebben.''

Volledig scherm PSV-aanvaller Steven Bergwijn. © Getty Images