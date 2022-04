KNVB geeft Feyenoord na duel met Marseille paar uurtjes extra rust

De ploeg van trainer Arne Slot ontvangt Marseille op donderdag 28 april in De Kuip. Dat duel begint om 21.00 uur. Een week later, op 5 mei, volgt de return in het Stade Vélodrome in de Zuid-Franse stad. Tussen die duels in staat in de Eredivisie de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma voor de nummer 3 van de ranglijst.