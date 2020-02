KNVB geeft na debacle uit 2017 nu wel snel duidelijkheid

,,We willen altijd het liefste op tijd een beslissing nemen. Alleen destijds was de informatie die we hadden dat de weersomstandigheden minder slecht zouden zijn dan ze uiteindelijk echt waren", aldus Bluyssen. ,,We hebben toen wel met alle betrokkenen afgesproken dat we dit soort beslissingen voortaan sneller willen nemen, want we waren allemaal ontzettend teleurgesteld over hoe het was gegaan. Nu was de informatie veel duidelijker. We hebben ons laten informeren door diverse experts op het gebied van weer. Het was voor de komende 24 uur heel duidelijk. We kunnen de veiligheid van de supporters en spelers niet 100 procent garanderen, daarom hebben we alles voor zondag afgelast."