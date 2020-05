KNVB gooit reddingsboei uit: noodfonds en versoepelde licentie-eisen

Door Mikos Gouka



De datum van 15 juni was jarenlang heilig. Het was de dag dat alle betaald voetbalclubs in Zeist hun begroting ter goedkeuring moesten voorleggen aan de doorgaans strenge licentiecommissie van de KNVB. De coronacrisis heeft alles veranderd. ,,We zijn aan het onderzoeken hoe we het licentiesysteem in het seizoen 2020/’21 moeten gaan toepassen’’, laat een woordvoerder van de voetbalbond desgevraagd weten.



De datum van 15 juni wordt derhalve losgelaten. ,,Die datum is tot nader order verschoven zonder daar­bij al een nieuwe datum te noemen’’, aldus de KNVB. Want de clubs hebben tijd nodig. En de licentiecommissie kan straks moeilijk harde sancties uitdelen in een periode van diepe crisis.