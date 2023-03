KNVB haalt Clarence Seedorf binnen als commissaris: ‘Kan mijn kennis en ervaring delen’

KNVB blij met aanstaande komst Seedorf

Hij vervolgt: ,,We kennen Clarence echter niet alleen als een geweldige speler, maar ook als een maatschappelijk betrokken mens, iemand die verder kijkt dan alleen zijn eigen wereld. Juist in een rol als commissaris is dat erg waardevol. We kijken uit naar de samenwerking met Clarence.”