KNVB heeft ‘joekel’ van een probleem

,,De oorzaak van het tekort wordt niet zelden in de verkeerde hoek van het voetbal gezocht”, stelt Van der Zee. ,,Alsof het fluiten van een wedstrijd door de emoties op het veld minder aantrekkelijk zou zijn. Niets is minder waar. Natuurlijk zijn er incidenten, ook nu weer, en die worden keihard aangepakt, maar het overgrote deel van alle wedstrijden verloopt plezierig.”



In 2016 telde het amateurvoetbal in Nederland circa 34.000 scheidsrechters. Nu zijn dat er nog maar ruim 30.000. Hiervan zijn circa 27.000 KNVB-leden actief als clubarbiter en 3500 geregistreerd als bondsofficial, aldus Van der Zee. Met 32.000 duels per speelweekeinde is er sprake van een flink tekort.