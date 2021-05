KNVB heeft opvolger Wiegman bij Leeuwinnen binnen: 'Parsons neemt inside info mee’

Parsons, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, is wel al succesvol geweest als coach van vrouwenteams in de Verenigde Staten. Hij is nu trainer van Portland Thorns.

Quote Ondanks zijn jonge leeftijd bulkt hij van de ervaring in de top van het vrouwen­voet­bal Nico-Jan Hoogma, Directeur topvoetbal KNVB In de eerste maanden zal Parsons het bondscoachschap in Nederland combineren met zijn functie als trainer bij Portland Thorns. De competitie in Amerika loopt nog tot medio november, daarna gaat Parsons fulltime aan de slag bij de KNVB. ,,Ik ben echt superblij met deze prachtige klus. Dit team heeft de afgelopen jaren geschiedenis geschreven en voetbalfans over de hele wereld geïnspireerd met hun spel en ook met de manier waarop ze zich buiten het veld presenteren", reageert Parsons op zijn aanstelling.



Parsons begint bij Oranje aan een grote uitdaging en ziet de nieuwe klus vooral ook als een eer. ,,Om samen nieuwe grenzen te verleggen. Ik kan niet wachten om in september spelers, staf, partners en natuurlijk ook de fans te ontmoeten en samen aan de slag te gaan.” Hij leidt de voetbalsters van Oranje sowieso tijdens het EK van 2022 in Engeland en tijdens de kwalificatiecampagne voor het WK 2023.

De zoektocht naar een opvolger van succescoach Wiegman was voor de KNVB een zware klus. De bond zette aanvankelijk in op een Nederlandse coach, maar kreeg dat niet voor elkaar. Daarom werden de pijlen later op het buitenland gericht. Parsons is in beeld gekomen door zijn goede prestaties in de hoog aangeschreven Amerikaanse vrouwencompetitie bij Washington Spirit en nu Portland Thorns.

Met Portland Thorns won Parsons in 2016 de NWSL Shield, waarna hij ook werd gekozen tot coach van het jaar in Amerika. Een jaar later veroverde hij met diezelfde club het kampioenschap van de NWSL en eerder deze maand wist hij met zijn ploeg beslag te leggen op de NWSL Challenge Cup. Parsons was voor zijn periode in de Verenigde Staten al zes jaar coach van het vrouwenteam van Chelsea in Engeland. Daar begon hij al op zijn 21ste als hoofdtrainer.

Quote Met zijn komst halen we ook nog eens ‘inside info’ binnen Nico-Jan Hoogma, Directeur topvoetbal KNVB

,,Wij zijn ervan overtuigd dat Mark voor de Leeuwinnen de juiste persoon op de juiste plek is. Ondanks zijn jonge leeftijd bulkt hij van de ervaring in de top van het vrouwenvoetbal en heeft hij bovendien laten zien dat hij zowel talenten als topspelers beter kan maken. Met zijn komst halen we ook nog eens ‘inside info’ binnen vanuit het land dat bij de vrouwen al jaren de nummer een is van de wereld. Dat is niet alleen een mooie bonus voor de speelsters en de staf, ik denk dat de hele KNVB daar zijn voordeel mee kan doen”, aldus Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB.

Parsons krijgt bij de Leeuwinnen assistentie van Jessica Torny, die in die rol Arjan Veurink opvolgt. Veurink volgt op zijn beurt Wiegman naar de Engelse voetbalbond. Wioegman begint na de Olympische Spelen aan haar klus als bondscoach van de Lionesses. Torny kwam in haar actieve carrière 62 keer uit voor de Leeuwinnen en tekende in totaal voor veertien doelpunten. Torny is bij de KNVB momenteel verantwoordelijk voor de nationale vrouwenselecties Onder 19 en Onder 20 jaar.

Eerste buitenlandse bondscoach sinds Happel

Voor het eerst sinds Ernst Happel aan het einde van de jaren 70 heeft voetbalbond KNVB weer een buitenlandse bondscoach aangesteld. De Engelsman Mark Parsons volgt Sarina Wiegman op als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. De 34-jarige Parsons, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, wordt de 21e buitenlandse bondscoach in de historie van de KNVB. Zijn landgenoot Edgar Chadwick was in 1908 de eerste. De Nederlandse mannenploeg had in de eerste helft van de vorige eeuw vooral Britse trainers. De Engelsman Bob Glendenning is met 87 interlands de meest ervaren bondscoach ooit van Oranje, gevolgd door Dick Advocaat met 62 interlands.