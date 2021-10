KNVB herstelt fout: Klaas-Jan Huntelaar mag nu officieel uitkomen voor HC ‘03

Voetbalpod­cast | ‘Het gaat bij PSV altijd over de wissels van Schmidt, ik zou zeggen: blijf lekker wisselen’

7:32 In een nieuwe aflevering van onze voetbalpodcast gaat het over de ongekende week in Europa voor de Nederlandse clubs. Vier overwinningen en een nederlaag. Over de wedstrijden van Vitesse, AZ, PSV en Feyenoord praat presentator Etienne Verhoeff met verslaggever Maarten Wijffels en ze werpen ook een blik op het weekend in de eredivisie.