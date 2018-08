KNVB houdt zich op de vlakte over vervroegen Eredivisiestart

ARNHEM - De wens van algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse om de Eredivisie eerder te laten beginnen, zorgt voor lauwe reacties in de voetbalwereld. De voetbalbond KNVB en topclub PSV houden zich voorlopig op de vlakte over de opzet van het speelschema.

De Wit is van mening dat in de Nederlandse speeldagenkalender onvoldoende rekening wordt gehouden met Europese wedstrijden. De algemeen directeur van Vitesse pleit vandaag in een opiniestuk in deze krant voor een betere afstemming. Een vroegere competitiestart zou ervoor zorgen dat clubs beter zijn ingespeeld en meer kans hebben in het Europese voetbal.

Vitesse werd donderdag door FC Basel uitgeschakeld in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd tegen FC Groningen, afgelopen zondag, kwam de Arnhemse club al drie keer in actie in Europees verband.

Serieus

De KNVB laat in een reactie weten de wensen van clubs serieus te nemen bij het het opstellen van de speeldagenkalender. Het onderwerp staat op de agenda bij werkgroepen en het technisch platform van de voetbalbond.

PSV doet naar buiten toe voorlopig geen uitlatingen over zijn standpunt inzake het speelschema, maar zegt betrokken te zijn bij 'lopende trajecten'. De Eindhovense club treedt dinsdag in de play-offs van de Champions League aan tegen Bate Borisov, dat in Wit-Rusland al zeventien competitiewedstrijden achter de rug heeft.