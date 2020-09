KNVB informeert clubs om 17.00 uur over maatregelen vanuit overheid

teruglezen Kansenmis­se­rij breekt Vitesse lelijk op bij Ajax

27 september AMSTERDAM - Vitesse heeft de kans op een stunt in de Arena laten liggen. Letterlijk. De Arnhemse club faalde zaterdagavond in de afwerking en bood een tiental van Ajax zo de ontsnappingsroute in eigen huis. De 2-1 was in alles een gemiste kans voor de Gelderse eredivisionist.