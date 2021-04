KNVB is niet bang dat Ajax voor Super League kiest

,,We zijn met Ajax, PSV, AZ, Vitesse, FC Utrecht en de Eredivisie CV opgetrokken in dit hele dossier”, zegt De Jong. ,,Erik van Spanje, strategisch adviseur van Ajax, was één van de mensen die met het voorstel van een ‘Zwitsers format’ voor de Champions League kwam. Dat maakt deel uit van de plannen die nu op tafel liggen. Dus nee, ik ben er op zich niet bang voor dat Ajax mogelijk de Super League in wil. Maar als de wereld zich ontwikkelt, zullen mensen ook opnieuw naar hun kansen kijken. Daarom is het zo jammer dat het voorstel van de Super League juist de solidariteit in Europa zo doorkruist.”