KNVB komt met app om racisme en discriminatie te bestrijden

Als mensen op of rond het voetbalveld getuige zijn van racisme of discriminatie, kunnen ze dat voortaan snel doorgeven aan de KNVB. Er is sinds vandaag een speciale app (de DiscriminatieMelder) waarop mensen kunnen aangeven wat er is gebeurd.

De nieuwe app maakt onderdeel uit van het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal, ‘Voetbal is van iedereen’, een initiatief van de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie.



Het is vandaag precies een jaar geleden dat dat plan in Amsterdam werd gepresenteerd. Reden voor het schrijven van het plan was een incident in november 2019 tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior in de eerste divisie. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd daar door supporters racistisch bejegend. Het kabinet stelde daarna 14 miljoen euro voor drie jaar beschikbaar om racisme en discriminatie in de voetbalsport aan te pakken.

Volledig scherm Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd in 2019 door supporters van FC den Bosch racistisch bejegend. © ANP

Werking

De nieuwe app kent drie categorieën: melding algemeen, betaald voetbal en amateurvoetbal. Meldingen van incidenten in het betaalde voetbal gaan direct naar de veiligheidscoördinator in het stadion, zodat bijvoorbeeld een steward kan kijken wat er precies aan de hand is. Voor het amateurvoetbal gaan de meldingen naar Discriminatie.nl. De KNVB ontvangt een overzicht van verenigingen waar incidenten zijn gemeld en een geanonimiseerde beschrijving van het incident. Vervolgens neemt Discriminatie.nl contact op met de melder en wordt, als de melder dat wil, ook de KNVB betrokken. De KNVB neemt contact op met de vereniging. Daarnaast kan de zaak worden voorgelegd aan de secretaris van de speciaal aanklager discriminatie om te beoordelen of er een tuchtzaak gestart kan worden of een vooronderzoek daartoe.

,,Het idee van de meldingsapp voor het voetbal hebben we uit Engeland”, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ,,Zodra er weer publiek bij het voetbal welkom is, hopen we dat iedereen de app gaat gebruiken en op de tribune of langs de lijn discriminatie en racisme in het voetbal meldt. Het melden is zo veel makkelijker en de opsporing wordt daarmee effectiever.”

Volledig scherm Na de actie van enkele supporters van FC Den Bosch, reageerde een ander deel met de volgende spandoeken tegen racisme. © ANP

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, is ook blij met de komst van de app. ,,Bij een incident wil iedereen dat er snel en streng gestraft wordt. In Nederland hebben we een rechtssysteem waarbij je iemands schuld moet kunnen bewijzen voordat je kunt straffen. Dat is in het voetbal met het tuchtrechtsysteem of met stadionverboden niet anders. Het is dus belangrijk dat men melding doet zodat we kunnen ingrijpen of een onderzoek kunnen starten.”