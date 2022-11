KNVB maakt 8 miljoen winst en ziet ledenaantal na corona groeien

Vooral de commerciële opbrengsten en de inkomsten uit kaartverkoop vielen in het afgelopen boekjaar aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Een jaar eerder kreeg de KNVB amper geld binnen uit de verkoop van toegangskaarten voor interlands van de nationale ploeg, omdat de meeste wedstrijden vanwege de coronacrisis zonder publiek gespeeld moesten worden. Vanwege de onzekerheid rond corona, had de bond de begroting voor 2021-2022 voorzichtig ingestoken.

Voor het eerst sinds het seizoen 2015-2016 nam het ledenaantal van de KNVB toe, zo staat in het jaarverslag. Die groei zit vooral bij de vrouwen en de jongste jeugd. Een jaar geleden had de bond bijna 1,16 miljoen leden, nu zijn dat er bijna 1,2 miljoen. De voetbalbond zag het ledenaantal de afgelopen jaren afnemen, mede vanwege de coronacrisis. Een jaar geleden meldde de KNVB dat het aantal met bijna 2 procent was geslonken. Nu is het ledenbestand van de bond weer op het niveau van voor corona. De KNVB is met afstand de grootste sportbond van Nederland.