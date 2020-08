KNVB moet de lat torenhoog leggen bij zoeken naar opvolger Koeman

Crisisplan: 85 procent competitie gespeeld? Dan is er een kampioen

15 augustus Mocht een nieuwe pandemie het Nederlandse voetbal komend seizoen weer stilleggen, dan zijn er straks regels die bepalen hoe de competities te beëindigen. Insteek is dat de ere- en eerste divisie hoe dan ook uitgespeeld worden. Maar lukt dat niet, dan moeten de nieuwe afspraken discussies voorkomen zoals die over de CL-plek voor Ajax of AZ en wel of niet promoveren en degraderen.