KNVB onderzoekt kledinglijn Makkelie

,,We kijken of dit in lijn is met de regels voor scheidsrechters", zei een woordvoerder van de KNVB naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. ,,Kan je dit soort nevenactiviteiten doen als KNVB-scheidsrechter? En botst het niet met onze eigen commerciële partners?"



De KNVB heeft een kledingcontract met Nike, terwijl Makkelie kleding aanbiedt van Macron, dat juist weer een contract heeft met de Europese bond UEFA. Op de producten die de scheidsrechter in zijn webshop aanbiedt, staat ook zijn zelf ontworpen logo, bestaande uit de letters DM. Makkelie maakte via Instagram al de nodige reclame voor zijn 'Makkelie Scheidsrechterslijn'.