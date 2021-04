KNVB over ophef rond bekerfinale: ‘Spandoeken hadden kunnen blijven liggen’

Volgens stadiondirecteur Jan van Merwijk is al weken geleden in samenspraak met de supportersvereniging besloten de spandoekenactie te beëindigen. ,,Dat heeft eigenlijk een paar redenen’’, aldus Van Merwijk. ,,We kunnen de finalisten op deze manier de mogelijkheid bieden het stadion met hun eigen clubkleuren aan te kleden, terwijl het voor ons ook fijn is om het stadion alvast leeg te hebben. We hopen binnenkort namelijk weer mensen in het stadion te ontvangen. Daarom hebben we besloten om ons aan de oorspronkelijke afspraak te houden, die al een paar weken in de planning stond.’’