KNVB schrapt alle voetbalwedstrijden van zondag wegens hevige storm

Zorgen om Matavz en Tronstad bij Vitesse

10:15 ARNHEM - Vitesse krijgt een ander gezicht. Nouha Dicko en Sondre Tronstad starten in de basis tegen FC Groningen. Daarnaast keert Tim Matavz terug in de spits. Voor de nieuwelingen Joshua Brenet en Filip Delaveris is nog geen plek in de selectie van de Arnhemse club.