KNVB seponeert rood van Simon Gustafson

Nijhuis trok gedecideerd rood en werd niet gecorrigeerd door de videoscheidsrechter, die Nijhuis' beslissing dus niet per definitie fout vond. In de herhaling was wel degelijk te zien dat Gustafson weliswaar te laat was, maar zijn been introk toen hij de Bosniër naderde.



Na diens rode kaart verspeelde FC Utrecht haar voorsprong in Groningen. Nijhuis' beslissing zorgde voor ongeloof bij de Utrechters. Aanvoerder Willem Janssen sprak van een schandalige beslissing, Timo Letschert liet ook zijn karakteristieke wijze weten het compleet oneens te zijn met de kaart.