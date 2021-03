KNVB-statement over WK in Qatar: ‘Boycot niet de beste optie’

,,Wij kijken niet weg bij de maatschappelijke problemen van het gastland en zullen - mits gekwalificeerd - sociaal verantwoord deelnemen aan het toernooi. “

De Nederlandse voetbalbond refereert in het statement naar het artikel van The Guardian, dat eind februari verscheen en waarin te lezen viel dat 6500 arbeidsmigranten zijn overleden in Qatar sinds het WK 2022 is toegewezen aan het emiraat. ,,Ook wij hebben het artikel in The Guardian met afgrijzen gelezen en de cijfers die worden genoemd zijn ronduit verschrikkelijk. Wij hebben dit de afgelopen dagen uitvoerig besproken, zowel binnen de KNVB als met de FIFA, Nederlandse overheid en diverse mensenrechtenorganisaties", zo valt er te lezen in het statement van de KNVB, die aangeeft nooit voorstander te zijn geweest van een WK in Qatar.

Drie opties

,,En uiteraard al helemaal niet van de manier waarop daar met gastarbeiders wordt omgegaan. Deze werkwijze is niet alleen van toepassing op de projecten voor het WK, maar voor alle grootschalige bouwprojecten. Het probleem is dus groter, maar in aanloop naar het WK is er nu in elk geval volop aandacht voor", aldus de KNVB, die aangeeft drie opties te hebben: alleen richten op het sportieve deel van het WK, het WK een jaar van tevoren boycotten of de aandacht voor het WK gebruiken en helpen om de situatie voor gastarbeiders in Qatar te verbeteren.

De KNVB geeft aan de voorkeur te hebben voor de laatste optie. Waarom geen boycot? ,,Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Right Watch zijn niet voor een boycot en zeggen dat de gastarbeiders in Qatar daar niet bepaald mee geholpen zijn, omdat zij hierdoor hun geld mislopen. Daarnaast zeggen deze mensenrechtenorganisaties dat de beoogde hervormingen in Qatar alleen ontstaan door te gaan, betrokken te blijven en druk uit te oefenen op de regering in Qatar. Met een boycot verbetert er dus niets en dat is naar ons idee ook niet de beste optie.”

Hoe de KNVB verwacht de situatie voor gastarbeiders te verbeteren? ,,Door diplomatie, het ondersteunen van projecten voor arbeidsmigranten en vrouwen in Qatar en vooral aandacht op te blijven eisen van de regering in Qatar. Volgens rapporten van mensenrechtenorganisaties heeft deze strategie recent al tot verbeteringen geleid. Dergelijke misstanden mogen nooit meer voorkomen rondom een WK. De KNVB was daarom in 2014 één van de initiatiefnemers om FIFA te bewegen tot meer aandacht voor de mensenrechten in landen die een WK willen houden. Er is op dit gebied duidelijk progressie geboekt: bidprocedures voor komende WK’s kennen nu een zogenoemde mensenrechtenparagraaf. Helaas was die er bij de keuze voor Qatar nog niet, maar na 2022 zullen we geen WK meer zien in een land waarin de internationale mensenrechten niet zijn gewaarborgd in de bid procedure.”